Dries Mertens, le plus italien des Diables

Napolitain depuis désormais huit saisons, meilleur buteur et icône des Partenopei, Dries Mertens aura un grand rôle à jouer pour une Belgique diminuée face à l'Italie en quarts de finale de l'Euro. Privés de Kevin De Bruyne et Eden Hazard, les Diables rouges s'appuieront notamment sur le plus italien d'entre eux pour tenter d'infliger à la Nazionale son premier revers en près de trois ans. Et continuer de croire à un sacre continental, le 11 juillet prochain à Wembley.

Dries "Ciro" Mertens

The story continues... ? @sscnapoli pic.twitter.com/mRl3wbUvLr -- Dries Mertens (@dries_mertens14) June 17, 2020

Premier juillet 2013, un jeune joueur belge du PSV Eindhoven signe à Naples contre un peu moins de 10 millions d'euros. Son nom ? Dries Mertens. Huit ans et 360 apparitions plus tard sous le maillot bleu ciel du Napoli, le constat est sans appel : le gamin de Louvain a désormais une place à part dans le cœur des tifosi du sud de la Botte. Parce qu'il a dépassé Diego Maradona et Marek Hamšík pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club (135 pions), tout d'abord. Mais aussi parce l'intéressé est tombé sous le charme de la ville et lui a finalement juré fidélité, refusant d'aller voir ailleurs quand l'opportunité se présentait.Nous sommes le 13 juin 2020, et Mertens vient d'être adoubé par le plus illustre joueur que Naples ait vu jouer : Diego Maradona. Du haut de son mètre 69, celui qui partage ses initiales avec D10S vient d'inscrire son 122but avec le club en demi-finales de Coupe d'Italie, dépassant ainsi Hamšík. Le début d'une semaine magique sublimée par son troisième titre en Italie quelques jours plus tard avec une finale remportée contre la Juve et une prolongation pleine d'émotions dans sa ville d'adoption.