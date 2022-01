Drame au stade d'Olembe : le monument et les morts

Huit personnes sont décédées ce lundi soir. Leur tort ? Vouloir assister à la grand-messe du football (et du pouvoir) camerounais. Mais le temps d'écraser quelques larmes, cette Coupe d'Afrique des nations continuera son chemin sans jamais se retourner sur ce drame. Comme si cette froideur était une loi du foot-business international.

"Les gens tombaient les uns sur les autres"

Cette phrase toute faite qui a trouvé un écho facile dans les vestiaires de foot est cette fois sortie de son cadre pour prendre une dimension bien plus cruelle aux portes d'un stade. À Olembe, quartier situé au nord de Yaoundé, le peuple camerounais a voulu vivre ensemble sa CAN en soutenant massivement ses Lions jusqu'ici indomptés, malgré les turbulences face aux Comores (2-1) . Mais ce même peuple, alors que le résultat de ce match devenait secondaire, a vu certains de ses membres mourir ensemble. Au sens propre, celui qui arrache des chairs et donne aux rescapés de douloureux remords et des questions qu'ils n'auraient jamais dû se poser : comment peut-on en arriver à de tels drames pour un match de football ?Ce lundi soir, les décomptes font état de huit victimes - dont deux femmes et un enfant - et de trente-huit blessés, que l'on ne peut malheureusement pas qualifier de spectateurs puisqu'ils n'ont pu accéder aux travées. Ceux-là ont succombé sous le poids d'une marée humaine qui voulait s'engouffrer dans l'arène, par sa porte sud., déclarait Abel Mbengué, le porte-parole du Comité d'organisation de la CAN (CoCan), en attendant plus d'informations sur cet. Kassim Oumouri, commentateur vedette de la télévision comorienne , en a lui été témoin et racontait à AP avoir vu environ 400 personnes se presser contre un portail :Le président Biya a ordonné une enquête alors que le gouvernement appelle les Camerounais