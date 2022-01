information fournie par So Foot • 26/01/2022 à 06:00

Drame à Olembe : " J'ai vu des gens se faire piétiner "

Au moins huit personnes, dont un enfant, sont mortes lundi soir à l'entrée du stade Olembé avant le coup d'envoi de Cameroun-Comores. Selon le gouvernement, 38 personnes sont blessés dont sept sont dans un état grave. Aux abords du nouveau stade, construit spécialement pour la Coupe d'Afrique des nations, la scène était d'une violence terrible. L'accès au stade et le manque de sécurité sont mis en cause par les témoins. Reportage.

Un seul accès à l'enceinte

", témoigne Franck, la gorge nouée, après avoir assisté à l'immense bousculade meurtrière aux abords du stade Olembe ce lundi soir. Ce supporter camerounais, étudiant de 23 ans en ressources humaines, était venu passer un moment de fête, comme des dizaines d'autres milliers de spectateurs, pour le huitième de finale des Lions indomptables face aux Comores. Mais l'évènement, censé être inoubliable par sa magie, l'est devenu pour de mauvaises raisons. "", poursuit Franck. Si Vincent Aboubakar et les siens se sont qualifiés (2-1) pour le prochain tour, ils ne se sont finalement offert qu'une victoire à l'arrière-goût de tragédie pour tout un peuple.L'accès difficile au stade Olembe, véritable bijou de modernité, construit spécialement pour accueillir la Coupe d'Afrique des nations, est largement pointé du doigt par les Camerounais. L'enceinte de 60 000 places, tout juste prête à accueillir la compétition à temps, présente encore un défaut majeur : une seule entrée (porte sud) permet aux fans de pénétrer dans l'antre. "", regrette le jeune étudiant, traumatisé à l'idée d'avoir vu "". Le stade flambant neuf situé au nord de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, devait initialement être entouré par un grandiose complexe sportif muni d'un hôtel 5 étoiles, un centre commercial, un gymnase, une piscine olympique, un musée, un cinéma et des infrastructures utiles à d'autres sports que