Doublé du LOSC en 2011 : Dix ans après, ils racontent

En pole position pour soulever son quatrième titre de champion de France, le LOSC fête aussi en ce mois de mai 2021 les dix ans de son doublé coupe-championnat de 2011. Pour souffler les bougies, Rudi Garcia, Rio Mavuba et Jean-Michel Vandamme reviennent sur cette saison exceptionnelle.

Le casting :

"C'est quelque chose d'exceptionnel qui nous lie à vie, toutes et tous, du vestiaire aux bureaux, tous ceux qui ont contribué à ce doublé. A cause du Covid on n'a pas encore fêté ça, mais je monterai à Lille avec plaisir pour retrouver tout ce beau monde."

Rudi Garcia

, entraîneur, directeur sportif et ex-directeur du centre de formation, capitaine exemplaireÀ part moi, pas grand-chose honnêtement. Si, Franck Béria est toujours au club, puisqu'il a intégré la cellule de recrutement du LOSC. D'ailleurs, même moi j'étais parti à un moment, mais Olivier Létang m'a demandé de revenir pour reprendre le centre de formation. Après, ce qu'il reste, c'est que le LOSC restera le LOSC, c'est-à-dire un merveilleux club avec des valeurs fortes, qui n'ont pas changé depuis ce titre 2011. Les mêmes valeurs qui font que dix ans plus tard, on joue de nouveau le titre. Sauf que cette fois-ci, ça ne fait pas plus de 50 ans qu'on attend cela.C'est quelque chose d'exceptionnel qui nous lie à vie, toutes et tous, du vestiaire aux bureaux, tous ceux qui ont contribué à ce doublé. C'était une grande et belle aventure, et c'est toujours un plaisir d'en parler. Malheureusement à cause du Covid on n'a pas encore fêté ça, mais je monterai à Lille avec plaisir pour retrouver tout ce beau monde et fêter cet anniversaire. J'en garde des émotions énormes, et une grande fierté parce que c'étaient les premiers titres depuis ceux des années 1950. On a vécu une aventure magnifique et puis faire un doublé, c'est assez rare.J'ai appris que Jean-Michel Vandamme était revenu. C'est une bonne nouvelle pour le club, sachant que c'est un amoureux du LOSC. Il y a aussi Mike Maignan que j'ai vu débuter. Les gens dans les bureaux, les intendants... c'est toujours avec grand Lire la suite de l'article sur SoFoot.com