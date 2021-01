Dortmund plie Leipzig

Poussif en première sur la pelouse d'un Leipzig qui avait l'occasion de prendre la tête, le BvB a haussé le ton après la mi-temps (1-3) et a fait sa loi en en collant trois au dauphin du Bayern. Le gros coup du week-end est pour la nouvelle écurie d'Edin Terzi?.

Leipzig 1-3 Dortmund

Ta ville, tu l'aimes ou tu Leipzig

Olmo ça coince

Lorsqu'il évoque la météo de Leipzig, sa ville de résidence depuis cinq ans, Emil Forsberg a des mots durs qui trahissant le spleen qui l'envahit quand le mercure descend. L'international suédois ne savait pas que l'hiver lipsien se révèlerait encore plus pénible, en entrant en janvier, quand Dortmund viendrait glacer la Red Bull Arena comme à chaque fois depuis trois saisons, cette fois avec une ligne d'attaque Sancho-Reus-Håland intenable et malgré 45 premières minutes timides. De quoi revenir dans le coup - et à un point du podium - pour le Borussia, et rater le coche pour son hôte du soir, qui restera deuxième malgré la cagade du Bayern vendredi.Les visiteurs, patraques (et en plus privés d'Axel Witsel et de son tendon d'Achille avant la demi-heure de jeu), ont connu une frayeur dès la septième minute, les Lipsiens posant rapidement le pied sur la gonfle ; sans convertir leur conquête du terrain, toutefois, Tyler Adams gâchant une belle cartouche en se trompant au moment de centrer (26). Dans un premier acte tactique et fermé, Dortmund aura mis 30 minutes à respirer normalement et 40 à se montrer un poil dangereux, mais c'est Dani