Dortmund passe leader, Leipzig ramène un point de Fribourg

Victorieux de Mayence (3-1) grâce (encore) à un doublé de son cyborg norvégien, Dortmund s'installe provisoirement en tête de la Bundesliga. Fribourg a inauguré son Europa-Park avec un nul contre Leipzig (1-1), alors que le Hertha a surpris l'Eintracht (1-2).

Borussia Dortmund 3-1 Mayence

Eintracht Francfort 1-2 Hertha BSC

Dortmund passe leader après un succès plutôt tranquille contre Mayence (3-1). Les Marsupiaux vont s'illustrer d'entrée par Reus, dont la puissante reprise du gauche punit le dégagement cafouillé de Stachet nettoie la lucarne de Zentner. Mais Mayence n'a pas la co-meilleure défense outre-Rhin pour rien et reste dans le match à la pause grâce à un sauvetage in extremis de Niakhaté sur sa ligne devant Bellingham (45+1). Attendu après un mois loin des terrains, Haaland obtient un penalty qu'il transformeet plante son doublé en toute fin de match. Mais la défense desn'a pas échappé pas à son but encaissé quotidien, via Burkardt. Le vrai point négatif de l'après-midi : Dortmund a la moins bonne défense du top 6 et n'a pas un seulà son actif cette saison. Ce qui n'empêche pas de mettre une petite pression sur le Bayern avant le choc face au Bayer dimanche.