Dortmund galère à Hoffenheim, l'Union Berlin et Leverkusen ne s'arrêtent plus

Malmené à Hoffenheim, le Borussia Dortmund a pu compter sur un Donyell Malen tout feu tout flamme pour forcer la décision (3-1) et opérer un rapproché derrière le Bayern Munich. Une journée au boulot pour le Bayer Leverkusen, qui a terrassé Augsburg (5-1), tandis que l'Union Berlin n'a pas lâché ses rêves de Ligue des champions à Mönchengladbach (2-1). Fribourg a enfoncé Stuttgart (2-0), alors que Greuther Fürth est décidément en mode rébellion, après avoir écarté Mayence (2-1).

Hoffenheim 2-3 Dortmund

Un peu de Reusite ne fait pas de mal. Tous deux giflés en milieu de semaine pour le compte des huitièmes du Pokal, Hoffenheim et Dortmund avaient à cœur de se racheter en BuLi. C'est finalement lesqui ont décroché un succès trompeur et étriqué à la PreZero Arena, histoire de revenir provisoirement à trois unités du Bayern. Le BvB ouvre pourtant la marque de fort belle manière à Sinsheim, grâce à son jeu direct. A la conclusion d'un superbe circuit en une touche, sur l'axe Guerreiro-Bellingham, Malen, Erling Haaland a signé son seizième caramel de la saison (6). Ce sera tout pour le BvB offensivement au cours d'une première période contrôlée par le TSG et ses coups de casque sur l'aluminium (Rutter à la 11et Richards à la 23). Pire : Kramarić s'offre son centième pion avec le maillot bleu, en reprenant un centre de Bebou (45+1). Heureusement, c'était le samedi après-midi de Donyell Malen. Visionnaire, le tonique néerlandais combine avec Reus - jusqu'alors invisible -, puis force le but contre son camp de Raum (66). Malgré la réduction de l'écart de l'excellent Georginio Rutter (Français, c'est bon de le rappeler) et une défense brinquebalante, Dortmund peut souffler. Ombre au tableau toutefois, la sortie sur blessure du cyborg Haaland, touché au genou droit dans le premier quart d'heure, puis à l'adducteur gauche à l'heure de jeu.