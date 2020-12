Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Dortmund et Gladbach tenus en échec Reuters • 05/12/2020 à 17:41 Temps de lecture: 1 min







Dortmund et Gladbach tenus en échec par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi après-midi se déroulaient quatre matchs pour le compte de la dixième journée de Bundesliga. Tout d'abord le Borussia Dortmund n'a pas réussi à se défaire de l'Eintracht Francfort et a été tenu en échec 1-1. Les deux buts ont été inscrits par Kamada (9') et Reyna (56'). Le Borussia reste tout de même troisième du championnat. L'autre Borussia, celui de Monchengladbach n'a pas non plus réussi à se défaire de Fribourg lors du match nul 2-2. Les buts de Embolo (23') et Pléa (50') sont venus répondre à ceux de Lienhart (32') et Grifo (49', s.p.). Les coéquipiers de Marcus Thuram restent bloqués à la septième place alors que leurs adversaires s'échappent de la zone rouge. Les autres résultats : Arminia Bielefeld 2-1 Mayence et Cologne 2-2 Wolfsburg.