Dortmund-Bayern : Musiala, Bellingham, un futur conjugué au présent

Robert Lewandowski et Erling Haaland à peine partis, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, et plus globalement la Bundesliga tiennent déjà leurs nouvelles têtes d'affiche. À la place du Polonais et du Norvégien, deux gamins de dix-neuf piges, Jamal Musiala et Jude Belligham. Rayonnants depuis le début du championnat, ceux qui ont été coéquipiers chez les jeunes en Angleterre, en plus d'être amis, pourraient occuper les premiers rôles de la décennie à venir.

Borussia Dortmund Bayern Munich le 08/10/2022 Diffusion sur

Fontaine de jouvence

, racontait Alphonse de Lamartine au début du XIXsiècle. Jamais vraiment démodé, cet adage est pourtant en passe de prendre un sacré coup de vieux 200 ans plus tard, à cause de deux gamins. À 19 piges, Jamal Musiala et Jude Bellingham incarnent à la fois le présent et l'avenir du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, qui s'affrontent ce samedi. Les deux prodiges sont déjà prêts à prendre les places de Robert Lewandowski, parti se dorer la pilule en Catalogne cet été et d'Erling Haaland, qui a lui préféré la grisaille mancunienne . Aucun doute, pour le premierdisputé sans le Polonais depuis le 13 février 2010, soit une éternité, les deux joueurs vont être au centre des attentions, et du jeu, sur la pelouse du Signal Iduna Park.Retrouver Musiala et Bellingham dans ces sphères n'a rien de vraiment surprenant. Depuis leurs débuts en professionnels, et même avant, l'un et l'autre ont toujours été présentés comme de futurs phénomènes.