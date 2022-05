Donovan Léon : "Moins tu me vois, mieux je me porte"

Entre deux séances d'entraînement, Donovan Léon a pris le temps de revenir sur le prochain objectif qui l'attend : la dernière manche des play-offs face à Sochaux. Pièce-maîtresse de l'effectif auxerrois bâti par Jean-Marc Furlan depuis trois ans, le portier guyanais n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. À 29 ans, celui qui a rangé derrière lui l'étiquette de numéro 2 rêve encore de remporter un titre. Et pourquoi pas un futur barrage avec l'AJA ?

AJ Auxerre FC Sochaux-Montbéliard 20/05/2022 à 20h30 Ligue 2 - Play-off 2 Diffusion sur

"Le coach (Furlan) dit que c'est nous le projet. Même quand on était dans le dur, il nous répétait toujours qu'on surmonterait ça ensemble, en groupe. Il axe tout sur le collectif. On a un groupe soudé, solidaire. On a quand même fini plusieurs matchs à dix sans que cela ne se remarque !"

J'ai regardé oui, mais je n'avais pas de préférence. On a galéré contre ces deux clubs en championnat cette saison et ce sont des adversaires coriaces, mais très différents. On s'attend à un match très compliqué vendredi. Mais au moins, ce sera dans un stade plein, comme contre Amiens .Pas du tout ! Nous, on se concentre sur le jeu. Sur le terrain, on ne fait…