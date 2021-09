Donnez le Prix Puskás à Firulais, le chien errant chilien !

Arrêtez tout ! Un chien errant vient de marquer le but de l'année lors d'un match amateur au Chili. En attendant de le voir à l'œuvre face à Didje Hazanivicius, militons pour lui décerner le prix Puskás. La pétition est en ligne.

Hoy con un gran golazo de #Firulais lo ganó #ElGigantedeRioViejo a Zaragoza en 2da. Adulta... pic.twitter.com/juTtxyb8rS -- #ElGigantedeRioViejo (@SnMiguelChillan) September 5, 2021

Le premier des clébards de surface

La scène se déroule sur un terrain où l'herbe a du mal à être verte. La pelouse de la surface de réparation maltraitée par le piétinement des crampons et les aléas climatiques s'efface pour céder la place à une terre presque boueuse. Deux équipes amateurs s'affrontent devant une poignée de badauds enthousiastes. L'un d'eux a même eu la bonne idée de dégainer sa caméra. Cela se passe au Chili, un dimanche matin d'hiver, mais le scénario pourrait avoir lieu sur à peu près tous les terrains usés du monde. Un joueur du San Miguel de Rio Viejo frappe mal un coup franc. Pas d'inquiétude donc pour la défense du Real Zaragoza, l'adversaire du jour. D'ailleurs, le gardien des Rouges s'apprête à se saisir tranquillement du ballon. Et probablement à la dégager le plus loin possible. La scène pue le foot vrai et les chaussettes humides. Mais l'extraordinaire survient. Un aboiement résonne. Un chien surgit de nulle part, plonge dans le dos de la défense pour devancer le portier. Du dos, il place le ballon hors de portée du dernier rempart qui s'écroule, honteux, victime d'un contre-pied fatal. De ceux qui font mal au moral et aux adducteurs. Une star est née, elle s'appelle Firulais.Plus rien ne sera jamais comme avant. À partir d'aujourd'hui, il sera interdit d'appeler Pippo Inzaghi, David Trezeguet et consorts des renards des surfaces. Un surnom séducteur, mais abusif. Car si on a coutume de voir le renard rôder aux abords des poulaillers, on n'a jamais vu de goupils traîner dans une surface de réparation.