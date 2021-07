Donnarumma, le mur porteur de l'Italie

Dans une forme étincelante depuis le début de l'Euro 2020, sa première grande compétition internationale, Gianluigi Donnarumma a définitivement profité de cette exposition pour mettre toute l'Europe d'accord sur son véritable niveau. L'Espagne, que l'Italie affronte en demi-finale ce mardi à Wembley (21h), est prévenue.

Sur un nuage

Il y aura un avant et un après-Euro 2020 pour Gianluigi Donnarumma. L'avant se résumait a un mix entre des compliments sur sa précocité (22 ans, 250 matches en pro) et des petites nuances. Il était ainsi reproché au gardien de l'AC Milan de n'avoir jamais disputé de Ligue des Champions, d'évoluer dans un championnat plus aussi prestigieux qu'avant, et de ne pas répondre présent quand le niveau s'élève. Au regard des cinq matches irréprochables que Donnarumma a livrés depuis le début de cet Euro, force est de constater que l'Italien aux 31 sélections mérite plus de compliments que de réserves. Dans un championnat d'Europe où seul l'invincible anglais Jordan Pickford peut se targuer d'avoir fait mieux, cette tendance du "oui mais" est bel et bien en train de disparaître.Depuis le début de cet Euro, Donnarumma est sur un nuage. Un nuage assez grand pour supporter un gardien mesurant 1m96 et possédant une carrure imposante, celle-là même qui a déjà dégoûté une bonne dizaine de joueurs internationaux confirmés qui regardent actuellement la fin de la bataille à la télé. S'il n'a pas eu grand-chose à faire lors d'un premier tour maîtrisé à la perfection par la Nazionale - hormis céder sa place à Salvatore Sirigu face aux Gallois à quelques encablures de la fin - "Gigione" a haussé le ton depuis le début des matches couperets. Contre l'Autriche en huitième de finale, le plus jeune gardien de l'histoire de laà avoir disputé une grande compétition a notamment sauvé les siens sur une lourde frappe de Louis Schaub au cœur de la prolongation.Face aux Belges en quart de finale, dans une empoignade où les chaises ont volé dans tous les sens, Donnarumma s'est montré impérial d'entrée sur un missile de Kevin De Bruyne avant de tenir la baraque à l'expérience dans les dernières minutes d'un match devenu irrespirable., expliquait sans trop d'originalité le dernier rempartaprès la rencontre face aux Diables rouges.