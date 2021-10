information fournie par So Foot • 19/10/2021 à 06:00

Dominik Szoboszlai, magyar caviar

Il est un ami intime d'Erling Haaland, Lothar Matthäus le compare à Ferenc Puskás, et la Hongrie tout entière lui doit une fière chandelle. À 20 ans, Dominik Szoboszlai a déjà une carrière plus mouvementée que les 4390 épisodes de Plus belle la vie. Un conseil : quitte à se fâcher avec certaines consonnes, mieux vaut retenir le nom du numéro 17 de Leipzig, qui croise ce mardi la route du PSG.

Il y a des soirées qu'il vaut mieux ne pas manquer. Le 12 novembre 2020, Dominik Szoboszlai a pourtant bien failli rater le coche. Contre l'Islande, le Hongrois déçoit en barrages retour pour l'Euro avant de tout casser en quelques secondes. Il ne reste que trois minutes dans le temps aditionnel quand il met le pied sur le ballon dans sa moitié de terrain. Un dernier scan visuel pour évaluer la distance avec ses adversaires, et la cavalcade est lancée : à grandes enjambées, il crochète un adversaire pour repiquer dans l'axe et envoie une frappe couillue sur la base du poteau droit de Halldórsson. Le gamin d'à peine 20 ans vient de qualifier la Hongrie pour son deuxième Euro d'affilée. Un exploit qui n'avait plus été réalisé depuis 1972.