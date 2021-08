Dominik Szoboszlai, le Mozart de Leipzig

Auteur d'un doublé ce vendredi face à Stuttgart, Dominik Szoboszlai s'est déjà fait un nom en Allemagne. Touché aux adducteurs, l'international hongrois n'avait pas pu disputer l'Euro avec les Magyars, mais ceux qui connaissent le bonhomme savent qu'il est prêt à marcher sur la Bundesliga cette saison.

Joue-là comme De Bruyne

L'ovation réservée par les 23 000 spectateurs de la Red Bull Arena à Dominik Szoboszlai est à la hauteur de la performance du gamin. En 69 minutes passées sur sa nouvelle pelouse, l'international hongrois a non seulement planté deux fois, mais il a guidé son équipe d'une main de maître face à Stuttgart pour lancer le week-end de foot allemand et la deuxième journée de Bundesliga. Si son nom qui fait rêver les amateurs de Scrabble n'est pas encore connu de tout le monde sur la planète foot, c'est bien normal.L'année 2021 avait démarré sur les chapeaux de roue pour le grand espoir du football hongrois. Après trois saisons passées à éblouir le championnat autrichien sous les couleurs du RB Salzbourg (pour trois titres de champion), le jeune Dominik est passé à la vitesse supérieure, signant pour cinq ans chez l'autre club phare de Red Bull, Leipzig, contre 20 millions d'euros. Pas mal pour un milieu de 20 piges, qui sort d'une expérience complète au pays de Mozart (26 buts, 35 passes décisives en 83 matchs). Puis sont arrivés six mois très compliqués, qui sont déjà derrière le nouveau phénomène de la BuLi.Le bonheur a en effet tourné court pour Szoboszlai, fragilisé par une blessure aux adducteurs et absent pendant 191 jours - soit 52 matchs - la saison dernière, loupant ainsi le train direction Euro, alors que tout un pays attendait de voir celui qui avait emmené la Hongrie en phase finale grâce à un but après prolongation contre l'Islande en barrage sur les terrain contre la France, l'Allemagne ou le Portugal., expliquait le principal intéressé sur le site du RB Lire la suite de l'article sur SoFoot.com