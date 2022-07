Dmytro Chygrynskiy au Barça : le flop ukrainien

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 22e épisode, coup de projecteur sur l'irruption de Dmytro Chygrynskiy au Barça, entre 2009 et 2010. Une première pour un Ukrainien, mais le transfert d'une vie sera surtout le quotidien d'un bouc émissaire. Durant onze mois, le biker littéraire à la crinière messianique nage en eaux troubles, et sous les trombes de sifflets. Pour une fois, l'œil de Pep Guardiola aura déraillé sur Saturne.

Ukraine de star

Lorsque le truculent Sébastien Tellier interprète "Divine" à l'Eurovision 2008, calé tel un pacha dans sa voiturette de golf, il est dur d'imaginer que son sosie, un beau bébé de 22 ans à l'allure christique, sera la dernière recrue de Pep Guardiola et d'un Barça proche de son zénith, un an plus tard. Pourtant, à la fois millésimeet prototype du futur pour certains, Dmytro Chygrynskiy doit être la troisième option axiale derrière les produits locaux Carles Puyol et Gerard Piqué. Le contexte est propice à ce que "" dixit Paco Biosca, responsable du service médical du Shakhtar Donetsk, fasse valoir ses trois années d'expérience du haut niveau. Rafael Márquez cartonne à l'infirmerie, Gabriel Milito est lui aussi gravement blessé. La route semble tracée pour qu'un Ukrainien adoubé par Oleg Blokhin prenne les commandes ducatalan, tout juste auréolé d'une troisième Ligue des champions. Hélas pour toutes les parties, sa capacité à casser des lignes balle au pied ne quittera jamais le Donbass libre.5 novembre 1997. Le soir où un Andriy encore méconnu fait du Camp Nou sa chose à l'aide d'un triplé, et devient le Shevchenko le plus célèbre de la mappemonde devant le poète national, Taras de son prénom. Autant dire que les supportersn'ont pas que des bons souvenirs de vacances à Odessa sous la main, quand on leur parle d'Ukraine. Amateur d'art et de funk rock,à ses heures perdues, groupie de Gabriel García Márquez etdans une autre vie, le jeune Chygrynskiy est pourtant prophète en son pays. Mais est-il capable d'incarner un Barça moderne, avant-gardiste même, synthétisant présence aérienne et relance progressive ? Promu capitaine du Shakhtar de Mircea Lucescu en 2007, à seulement 20 ans et à la place d'un certain Matuzalém, le chevelu d'Iziaslav écarte en tout cas les mirettes de Guardiola contre les