Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Djokovic se qualifie en demi-finale Reuters • 20/11/2020 à 17:06







par Samuel Messberg (iDalgo) Ce vendredi s'affrontaient Novak Djokovic et Alexander Zverev pour une place en demi-finale du Nitto ATP Masters. C'est le Serbe Novak Djokovic qui s'est imposé en deux manches 6-3/7-6 dans un match où il n'y a eu qu'un seul break, celui du Serbe dans la première manche. Ce match permet au Serbe de rejoindre Dominic Thiem en demi-finale pour un match qui aura lieu demain. L'autre demi-finale opposera Daniil Medvedev à Rafael Nadal dans la journée de demain. Le match opposant le Russe à Diego Schwartzman ce soir ne changera pas l'issue de ce groupe Tokyo 1970. Ce sont donc bien les quatre premiers mondiaux qui se retrouvent en demi-finale.