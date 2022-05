Djibril Cissé : "Je suis le gars qui avait le pire style vestimentaire"

Djibril Cissé, l'attaquant peroxydé le plus célèbre de l'Hexagone revient sur les moments forts de sa carrière. De ses débuts tonitruants à l'AJ Auxerre, en passant par une C1 remportée avec Liverpool lors d'une finale épique face au Milan AC, focus sur la carrière mouvementée de Djibril Cissé à travers d'un Best of/Worst déjà cultissime.

Sûrement la victoire en Coupe de France avec Auxerre en 2003. C'était la victoire d'un groupe, de tout un collectif. On avait une superbe équipe mais on n'avait rien gagné ensemble. Souvenez-vous à l'époque, Lyon dominait le championnat. Remporter la Coupe de France, c'était une vraie consécration et c'était tout à fait mérité pour notre groupe composé en majorité des jeunes extraordinaires.Justement, de ne pas avoir remporté le championnat sous le maillot de l'AJ Auxerre, avec les qualités que nous avions. Lyon était si dominateur, il ne laissait rien passer, sept fois titré d'affilé, c'était vraiment injouable.Le pire ?! Je respecte le look de chacun et, on ne va pas se mentir, j'ai fait des trucs assez cocasses, plutôt compliqués pour que les gens les comprennent. Je me mettrai en première position, celle du gars qui avait le pire style vestimentaire.Je suis mal placé pour en parler vraiment. Une fois, j'ai fait moitié blond, moitié brun. On va dire que c'était le plus compliqué à suivre, mais si c'était à refaire, je le referais.Contre Rennes (0-5 avec l'AJA, J1 2001/2002), c'était vraiment pas mal. Il y avait Arribagé et le second défenseur, je ne m'en souviens plus. Je dirais ce match-là, parce que mettre quatre buts dans un match, c'est soit l'attaquant qui est très fort, soit les… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com