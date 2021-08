Dix petits nouveaux à suivre en Ligue 1 cette saison

Lorsqu'il a signé au Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovi? avait sorti une punchline dont lui seul a le secret : "Je ne connais pas la Ligue 1, mais la Ligue 1 me connaît". Pour d'autres joueurs avec une carrière moins fluorescente et un melon moins gonflé, c'est l'inverse : jeunes nouveaux en équipe première, promus ou recrues, ils débarquent cet été dans le championnat de France dans un relatif anonymat et non seulement ils vont découvrir la Ligue 1, mais surtout la Ligue 1 va les découvrir.

Ismaël Gharbi

Alexander Nübel

Les préparations de pré-saison sont souvent l'occasion pour les clubs de donner un peu de temps de jeu à leurs jeunes, pendant que les titulaires sont encore en train de siroter des cocktails dans une piscine à débordement. Côté PSG, on a par exemple beaucoup vu cet été le jeune Ismaël Gharbi. Jeune est un euphémisme : le gamin est né en 2004, comme Facebook, World of Warcraft et la carrière de Grégory Lemarchal. Milieu offensif mobile, polyvalent (il peut également jouer ailier), adroit, il aura peut-être une carte à jouer cette saison dans la rotation offensive, avec le départ de Moise Kean - pour le moment non remplacé - en concurrence avec un Arnaud Kalimuendo qui part avec une petite longueur d'avance. Pour une fois que Paris peut donner des chances à ses titis, ça fait plaisir.Envoyer Manuel Neuer aux oubliettes, plusieurs gardiens allemands s'y sont tentés, tous ou presque se sont cassés les dents. Dernier en date, un Alexander Nübel que toute l'Allemagne voyait déjà comme l'héritier naturel du presque-Ballon-d'or 2014 : ancien de Schalke 04, où Lire la suite de l'article sur SoFoot.com