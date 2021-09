Dix clubs pour dix joueurs libres

Fin de mercato oblige, plusieurs joueurs restent sur le carreau et sont au chômage technique avant de trouver un nouveau club. Qu'ils restent tranquilles, on a trouvé chaussure à leur pied, ou plutôt l'équipe parfaite. Y a plus qu'à signer.

Hatem Ben Arfa & Al-Wasl

Yoan Cardinale & US Bray-Dunes

Jack Wilshere & Vissel Kobe

Clément Grenier & Rodez

Real Valladolid et Bordeaux, ses deux dernières expériences se sont soldées par un échec. Alors autant anticiper et, en tant que joueur chevronné, aller à Dubaï où se dérouleront les championnats du monde d'échecs 2021 entre le 24 novembre et le 16 décembre. Les Émirats arabes unis, c'est aussi l'occasion d'amasser un gros pactole. En revanche, on déconseille la signature chez le voisin d'Al-Nasr, trop de mauvais souvenirs.Né à La Ciotat, le gardien a passé toute sa vie et donc toute sa carrière dans le Sud. Après six ans à Nice, il est en toute logique temps pour lui de se diriger vers le point cardinal opposé : Bray-Dunes, ville la plus au nord de France. Avantage : le terrain du club est au bord de la mer du Nord, histoire de se régaler avec la vue au cas où il s'ennuie dans les cages. Inconvénient : c'est en Départemental 2.La carrière du milieu de terrain n'est évidemment plus ce qu'elle était. À 29 ans, et alors qu'il devrait être à son prime, il galère à trouver un club et s'entraîne en D2 italienne. Et pourquoi pas rejoindre le Japon ? Au bon souvenir de l'époque où il était comparé à Xavi et Andrés Iniesta, il pourrait se mesurer une bonne fois pour toutes à ce dernier en le rejoignant. Ceci dit, pas sûr qu'il soit meilleur que l'Espagnol, même s'il a 37 ans et qu'il ne court plus.À 30 ans, le milieu de terrain sait qu'il doit viser un challenge sportif plus modeste. Alors autant se faire kiffer. En signant à Rodez, il aurait l'occasion de jouer avec Zidane (Enzo), de sans cesse apporter le Danger (Bradley), mais surtout de former un beau duo avec Florian David. Voir un entrejeu David-Grenier, c'est plus que tentant.