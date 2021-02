"Dix ans qu'on se prépare pour ça"

La Coupe de France est faite de belles histoires, et celle du Football Club de Mtsapéré devait en être une. Le premier club de l'histoire de Mayotte à atteindre les 32es de finale de la compétition s'apprêtait en effet à rejoindre la métropole pour y défier Romorantin le 21 janvier prochain, mais rien ne s'est passé comme prévu. Le problème ? La Covid, encore et toujours, qui a imposé un rapatriement collectif sur l'île hippocampe... alors que l'équipe était déjà rendue en escale à La Réunion. Retour sur cette histoire rocambolesque avec Djadid Abdourraquib, le président du club, qui garde espoir de voir sa formation disputer le match le plus important de son histoire.

"On aurait dû nous empêcher de partir de Mayotte dès le début. Dans notre vol jusqu'à La Réunion, il aurait très bien pu y avoir un cas positif qui aurait contaminé tout le monde."

Nous avons pu partir avec 23 joueurs. Naturellement, nos cinq joueurs positifs au coronavirus sont restés à Mayotte. Le vrai problème, c'est que nous avons appris que nous étions cas contacts une fois arrivés à l'aéroport de La Réunion pour une escale... On aurait dû le savoir avant de quitter Mayotte.On était forcément très déçus, mais je tiens à souligner qu'on garde espoir de venir en France métropolitaine. On suit très rigoureusement un protocole établi par l'ARS, nos joueurs se sont tout de suite mis à l'isolement, et nous nous préparons pour venir en métropole une fois que nous aurons récupéré tous nos joueurs.Pas spécialement. La pandémie est très active dans le monde, cela donne une raison pour empêcher les voyages. Encore une fois, c'est plutôt la manière qui nous a déplu. On aurait dû nous empêcher de partir de Mayotte dès le début. Dans notre vol jusqu'à La Réunion, il aurait très bien pu y avoir un cas positif qui aurait contaminé tout le monde. Le fait d'être partis et d'être déjà en escale, ça a un peu découragé tout le monde. On a été considérés comme des pestiférés.