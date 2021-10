Disparition de Bernard Tapie : adieu, le Boss

Bernard Tapie a perdu à 78 ans un dernier combat qu'il avait livré avec courage. Le petit Parisien devenu grand Marseillais laisse le souvenir de l'impétueux président de l'OM qui a accroché une unique étoile au tableau d'honneur du foot français. Hommage en "ombre et lumière" à Nanard...

Golden boy

L'arrivée de Chris Waddle à l'OM lors de la saison 1989-1990 ? Bernard Tapie avait flashé sur l'ailier anglais de Tottenham alors qu'il était venu superviser Paul Walsh. La qualif de l'OM contre le Milan AC en quarts de C1 1991 ? Bernard Tapie avait pris la tête à Goethals pour lui indiquer que Carlo Ancelotti était le maillon fort desau milieu et qu'il fallait le neutraliser au même titre que les attaquants Gullit et Massaro ! Bien vu. Vous en voulez encore ?La victoire en finale de 1993 à Munich ? Bernard Tapie avait semé le cool dans le camp olympien, en tapant notamment des tennis-ballons, se souvient Basile Boli :Et le but victorieux de? Bernard Tapie raconte :Le Belge,, c'est égalementqui était allé le chercher pour succéder à Franz Beckenbauer en plein milieu de la saison 1990-1991. La légende raconte que c'est Tapie qui faisait les compos de l'OM, ce que le coach belge a toujours démenti...Peu importe ! Le Boss, ce surnom indéfectible que lui a donné le peuple marseillais, touchait vraiment sa bille en foot, mû par une passion sportive phénoménale qui l'avait vu tâter de la Formule 3 dans sa jeunesse puis manager la grande équipe cycliste La Vie Claire, vainqueur dans les années 80 de plusieurs Tour de France avec Bernard Hinault, puis Greg LeMond. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com