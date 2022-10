Diogo Costa, l'expert des penaltys

Irréprochable. Dans les rangs de ce FC Porto cuvée 2022-2023, il est peut-être l'un des seuls joueurs inattaquables. Et pour cause, les Dragons doivent en grande partie leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions à leur portier Diogo Costa. Décisif ce mardi soir à Bruges (0-4) en écartant à deux reprises un penalty qui a dû être retiré, le jeune Portugais continue d'impressionner sur la scène européenne.

C'est un instant que les trente mille supporters du stade Jan-Breydel n'oublieront peut-être jamais. Le chronomètre indique la 49minute de jeu et le tableau d'affichage du FC Bruges a la tête des mauvais jours. Dominés de la tête et des épaules par des Dragons revanchards , lesont toutefois l'occasion de revenir à hauteur de leurs adversaires sur un penalty obtenu à la suite d'un vulgaire geste d'humeur de David Carmo. Le capitaine Hans Vanaken, habitué de l'exercice, prend alors ses responsabilités et se présente face au jeune portier portugais : parade sur la droite du but. Mais l'euphorie de Sergio Conceição est de courte durée. Après visionnage de la vidéo, le camion fait retirer le penalty, Stephen Eustáquio étant entré dans la surface de réparation avant la frappe du milieu belge. La suite appartient à l'histoire.Vanaken passe son tour et file le cuir à Noa Lang. L'ailier fantasque du FC Bruges a l'occasion de marquer pour son retour en Ligue des champions, lui qui ronge son frein sur le banc de touche depuis de longues semaines . Mission échouée. L'international portugais de 23 ans plonge sur la gauche, étend son bras et s'illustre une nouvelle fois en déviant le ballon du Néerlandais. Cette fois-ci, l'ancien entraîneur du FC Nantes peut exploser. D'ailleurs, pas un des Dragons ne manque de sauter de joie après cet arrêt main opposée. Un nouvel exploit qui permet au natif de Rothrist (en Suisse), dont les parents sont rentrés au Portugal lorsqu'il avait sept ans, de rentrer dans l'histoire de la plus belle des compétitions : si l'on ajoute les deux penaltys arrêtés un peu plus tôt dans la compétitions face à Leverkusen, on s'aperçoit que Diogo Costa est le premier gardien à repousser trois coups de pied de réparation en une saison de C1. Stat folle, et énième signe d'un talent brut.