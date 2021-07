Dinamo Bucarest : un maillot pour la vie

Monstre sacré du football roumain du haut de ses dix-huit titres de champion, le Dinamo Bucarest est à nouveau entré fin juin en période d'insolvabilité. La dernière étape avant la faillite, six ans après sa première "expérience" du genre. Et si le club survit encore, c'est uniquement grâce à ses supporters-actionnaires du Program DDB. Pour symboliser la lutte de l'inventif peuple rouge et blanc, un maillot-hommage unique en son genre a ainsi été commercialisé.

Doar Dinamo Bucure?ti

Si chaque supporter du Dinamo Bucarest se dit), être un "Chien rouge" par ces temps troubles implique vite de lier les actes aux paroles. La mission, acceptée par plusieurs milliers d'entre eux sans broncher ? Maintenir en vie un ancien demi-finaliste de Ligue des champions (1984), qui ne gagne plus rien depuis dix ans et qui se confond dans une médiocrité sportivo-institutionnelle aux accents irréversibles. Dans un monde subordonné aux excès du symbolisme, une tunique noire est sortie du bois. Comme un étendard dressé face aux oiseaux de malheur.Ils l'attendaient, le réclamaient presque depuis un an et demi en tapant des pieds sous les fenêtres d'Elyass Bucuric?, le leader de la Peluza C?t?lin Hîldan (PCH), le massif virage nord des ultras du Dinamo. Le 17 juillet dernier, la cohorte de supporters rouge et blanc a pu admirer le nouveau maillot extérieur de ses ouailles, en valeur de 490 lei (100 euros), celui qui rend hommage à leur degré de dévotion. Normalement équipés par Macron depuis quatre saisons, lesont fait une infidélité assumée à la firme italienne sur leur deuxième jeu de maillot. Blanc sur fond noir, répété à l'avant comme à l'arrière, le nom de 2000 chanceux du Program DDB, programme d'autofinancement créé en mai-juin 2018 par lequel les 15 400du Dinamo (supporters ultras comme lambda) contribuent au budget de leur club de cœur depuis janvier 2020. DDB pour Doar Dinamo Bucure?ti (Seulement le Dinamo Bucarest, en VF), bien plus qu'un équipementier de fortune et une cotisation annuelle comprise entre 48 et 19 480 euros, clin d'œil à la date de fondation du club (1948).