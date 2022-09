Dimitri Pialat : "À Nîmes, c'est une dictature Rani Assaf"

Samedi à l'occasion de la réception de Bastia, le groupe de supporters des Gladiators Nîmes 1991 s'est vu refuser l'entrée de ses tambours, mégaphones et bâches dans son stade des Costières. Pour son président Dimitri Pialat, ce n'est qu'une énième preuve de l'autorité extrême dont fait preuve Rani Assaf, président du Nîmes Olympique, à leur égard. Alors que les tensions étaient déjà exacerbées depuis plus d'un an déjà, ce week-end vient de marquer un nouveau tournant qui devrait se régler devant la justice.

"La police est au courant que Rani Assaf n'a pas respecté la loi."



Depuis octobre 2021, notre tribune Pesage Est est fermée , ce qui fait que l'on n'assistait plus aux matchs du Nîmes Olympique à domicile. Mais il ne reste que cinq matchs aux Costières avant sa destruction alors on s'est dit qu'on y reviendrait exceptionnellement, en tribune sud, à l'occasion du match face à Bastia.Une heure après avoir communiqué l'information, le référent des supporters m'a appelé pour m'expliquer que Rani Assaf n'autorisera aucun signe distinctif des Gladiators en tribune, c'est-à-dire les tambours, mégaphones, et surtout les bâches. Mais dans notre, on ne conçoit pas d'y aller sans la bâche. On encourage l'équipe et le club du Nîmes Olympique derrière celle-ci. Nous, notre but était d'encourager l'équipe car elle en a bien besoin, tout en mettant de côté nos différends avec la direction. On s'était engagés à ce qu'il n'y ait aucun propos injurieux.Il n'en a pas le droit, tout simplement. Et quand quelqu'un fait sa propre loi, c'est un régime totalitaire. C'est une dictature Rani Assaf. Ce n'est peut-être que du foot mais ta liberté, elle est rongée.La police m'a appelé le matin de la rencontre pour me prévenir officiellement que les bâches ne rentreraient pas. Je les ai donc prévenus que ce n'était pas légal, chose à laquelle ils m'ont répondu que Rani Assaf était au courant et qu'il en assumera les conséquences. C'est-à-dire que la police est au courant que Rani Assaf n'a pas respecté la loi.Oui. Nous étions 200 et on nous a refusé l'entrée, comme prévu. Alors on est resté… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com