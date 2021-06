Dijon : choix bancals, je-m'en-foutisme et tas de fumier

Le DFCO a vécu une saison catastrophique, sanctionnée par une relégation en Ligue 2. Entre mauvaises décisions, attitudes délétères de plusieurs joueurs et matches d'une nullité crasse, Dijon s'est vautré dans le ridicule, ce dont ses supporters se souviendront longtemps. Certains d'entre eux ont même déversé du fumier devant le centre d'entraînement le 22 mai, pour résumer cet immense foutoir.

Retards, absences injustifiés et matches pourris

Le samedi 22 mai, avant midi, les services municipaux de la ville de Dijon sont venus enlever les quelques kilos de fumier déversés un peu plus tôt devant les deux entrées du centre d'entraînement et de formation du DFCO. L'action a été revendiquée quelques heures plus tard par les Lingon's Boys, un groupe de supporters dijonnais. "", explique Nicolas Goudot, un de ses membres. Sur le site du, Olivier Delcourt, le président dijonnais, n'avait rien trouvé à redire : "".L'initiative des Lingon's Boys n'a pas non plus choqué Jérôme, un quadra habitué des tribunes du Stade Gaston-Gérard. "", s'interroge le supporter à propos de cette ultime escroquerie en bande organisée. Même David Linarès semblait sceptique quand il récitait la liste des éclopés...À l'heure où ils déversaient leur fumier, les Lingon's Boys ignoraient que le milieu de terrain Eric Junior Dina Ebimbé, prêté par le Paris-SG, avait sciemment zappé l'entraînement du samedi matin, provoquant son exclusion du groupe par son entraîneur pour le déplacement