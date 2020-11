So Foot • 25/11/2020 à 18:55

Diego passe l'arme à gauche du foot

Diego Maradona n'était pas qu'un footballeur. Il était trop important pour être juste un grand joueur. Il fut surtout, peut-être plus qu'aucun autre, celui qui réconcilia la gauche avec le foot sur fond d'anti-impérialisme et de sacralisation de la culture populaire du ballon rond, devenue symbole d'un nouvel internationalisme, avec toutes les contradictions et les incompréhensions que que ce magma idéologique put charrier. En tout cas, il restera celui qui réussit à convaincre nombre de marxistes, au nord comme au sud, que Dieu existe, et qu'il marque des buts de la main...

Maradona est mort

Maradona,

Diego Maradona était "", nous dit de lui Manu Chao. Le chanteur préféré des altermondialistes avait visé juste. Comme les héros grecs, la destinée s'est emparée de lui, chargeant ses épaules de lourdes responsabilités devant l'histoire. Il était d'abord un fils de l'Amérique latine, de celle qui regarde, souvent avec raison et fréquemment passion, et surtout mépris, les yankees, au point de suivre le premier caudillo qui passe et qui ose la défier, qu'il se dénomme Peron, Chavez ou Castro. Castro justement. Le dictateur " olive " de Cuba trônait tatoué sur sa jambe (Che Guevara sur le bras, faut respecter les mythologies). Il va même l'interviewer en 2004 dans son émission de télé La Noche del 10. En retour il fut intronisé "" par Fidel qui s'adresse à lui comme son "".Le dictateur détaillait juste avant sa mort les raisons extra-sportives qui les avaient conduits l'un vers l'autre, un beau condensé de 50 ans de géopolitique à l'échelle individuelle. "" Ironie folle de l'histoire, les deux hommes sont décédés le même jour, un 25 novembre (2016 pour Castro).