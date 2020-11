Diego Maradona : vie et mort d'un Gamin en or

Son dernier combat contre un hématome au cerveau aura été celui de trop. Après une avoir mené une vie bigger than life qu'aucun film crédible ne saurait retranscrire, Diego Armando Maradona s'est éteint à 60 ans. Retour sur une vie impossible.

Bidonville, dictature et cocaïne

" J'ai deux rêves : jouer la Coupe du monde et la remporter. "Diego Maradona,

Mercredi 25 novembre 2020, 13h14 (heure locale) : le quotidien argentinannonce sur Twitter la mort de Diego Armando Maradona, un des deux plus grands footballeurs de tous les temps. Leavait quitté un hôpital de La Plata, à la suite d'une opération au cerveau, il y a pile quinze jours et beaucoup pensaient qu'il avait une fois de plus défié la mort à son avantage. Déjà en avril 2004 (malaise cardiaque), en mars 2007 (hépatite) et d'autres fois encore, il avait dû solder les comptes d'une vie erratique, où personne ne le laissait jamais en paix. Pas cette fois. Illico, le gouvernement d'Alberto Fernandez a déclaré trois jours de deuil national. "rapporte l'écrivain Eduardo Sacheri pour situer l'ampleur du personnage.D'où il vient, les Argentins le savent depuis toujours ou presque. Comme Cruyff quinze ans avant lui à la télé néerlandaise, ils l'ont vu apprivoiser le ballon comme personne dans le poste en noir et blanc ou jongler à la mi-temps des matchs d'Argentinos Juniors où il vient d'être recruté. "assure-t-il au journaliste venu l'interviewer," À onze ans à peine. À l'instar d'innombrables gamins argentins, il a appris à maîtriser le ballon sur le, ces terrains vagues où il joue jusqu'à la nuit et il y apprend le vice et tout ce qu'on n'enseigne pas forcément dans les écoles de football.