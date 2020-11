So Foot • 25/11/2020 à 17:36

Diego Maradona est mort

La légende argentine a été emportée par une crise cardiaque à l'âge de 60 ans.

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona. Siempre estarás en nuestros corazones ? pic.twitter.com/xh6DdfCFed -- AFA (@afa) November 25, 2020

Il était une légende.Ce mercredi, les principaux médias argentinsetont annoncé le décès de Diego Armando Maradona, quelques jours après avoir fêté ses 60 ans. L'Argentin avait pu rentrer chez lui après avoir été opéré d'un hématome au cerveau au début du mois, mais il a été emporté par un arrêt cardiaque. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps,s'est éteint en laissant derrière lui les souvenirs éternels de ses buts, ses dribbles et ses triomphes avec le Napoli et l'Argentine, entre autres.Le football est mort ce soir.