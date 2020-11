Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Diego Maradona est décédé Reuters • 25/11/2020 à 18:19 Temps de lecture: 1 min







Diego Maradona est décédé par Léo De Garrigues (iDalgo) La légende argentine Diego Maradona est décédé à 60 ans, a annoncé son porte-parole. Son plus beau chef-d'oeuvre remonte au Mondial 1986, où il avait permis à l'Argentine de soulever le trophée le plus prestigieux au terme d'une compétition où il fut décisif 10 fois (5 buts et 5 passes décisives) en 7 rencontres. Contre l'Angleterre en quarts de finale, ses buts sont entrés dans la légende. Sur le premier, il marqua de la main, un geste qui deviendra "La Main de Dieu". Sur le deuxième, il dribbla toute la défense adverse avant de tromper le gardien. Ce but sera désigné comme le plus beau du XXe siècle par la FIFA en 2002. Il fut également l'idole du club de Naples, où il fut présenté dans le stade San Paolo devant 75 000 personnes en 1984. Il y deviendra l'un des meilleurs joueurs du monde en remportant deux Scudetto (1987 et 1990), une Coupe de l'UEFA en 1989 et le titre de meilleur buteur de Serie A en 1988. Il avait débuté sa carrière au sein des Argentinos Juniors à l'âge de 15 ans et 11 mois avant de rejoindre Boca Juniors puis le FC Barcelone. Sa carrière fut marquée par des déboires extra-sportifs notamment en raison d'un contrôle positif à la cocaïne après un match en 1991 et une sanction de 14 mois de prison avec sursis pour possession de drogue lors d'un contrôle de police lors de son retour en Argentine. Diego Maradona avait également effectué une courte carrière d'entraîneur marquée par 24 rencontres à la tête de la sélection argentine. Le monde du football perd l'un des plus grands joueurs de l'histoire.