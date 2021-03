Diego Carlos : "Jules Koundé peut jouer dans les meilleurs clubs"

Défenseur central du FC Séville, Diego Carlos s'est installé comme un pilier de la défense de Julen Lopetegui. Avant d'affronter le Real Betis dans le derby sévillan ce dimanche, l'ancien stoppeur du FC Nantes fait le point sur l'état de forme de son équipe. Et, forcément, sur la double opposition vécue aux premières loges face à Dortmund du bourreau Erling Haaland.

"Messi est probablement le meilleur joueur du monde. C'est un joueur avec de grandes qualités, mais la plus grande est probablement son intelligence de jeu."

Bien. C'est une rencontre de Liga où l'objectif va consister à démarrer une série de victoires. Nous savons que ce match est très important pour nos supporters, car c'est une rencontre qu'ils vont vivre avec davantage de cœur et d'émotion. De notre côté, nous gardons confiance en nos capacités.Ces deux éliminations successives sont deux mauvaises nouvelles pour l'équipe, mais nous souhaitons conserver notre état d'esprit lors de la deuxième période contre Dortmund. Là, j'ai vu que nous avions la capacité de dominer notre adversaire grâce à notre force collective. Cela dit, nous devons aussi améliorer les aspects négatifs que nous avons connus lors de nos périodes précédentes. Le plus important, c'est de retrouver un résultat positif le plus rapidement possible, peu importe que ce soit contre le Betis ou une autre équipe en face.Que ce soit contre Barcelone ou Dortmund, nous ne nous attendions pas à un tel dénouement. Dans un moment comme cela, tout le monde est triste, susceptible et touché par l'élimination. Mais c'est le jeu dans une compétition : une équipe gagne, l'autre perd. Désormais, nous