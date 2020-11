Diego, à la porte du Paradiso

Pendant sept ans à Naples, il suffisait de faire quelques minutes de scooter aux tifosi partenopei pour voir le meilleur joueur du monde en chair et en os. Dieu s'entraînait alors à leur porte, sur un terrain indigne d'une équipe de Serie A et aux installations vétustes. Bienvenue au Centro Paradiso, symbole déchu d'un Napoli et d'une idole qui ont attrapé le sublime, tout en réussissant à rester ancrés dans la tradition populaire du club azzurro.

De la bonne boue et un mauvais jacuzzi

Aujourd'hui, il n'en reste que des souvenirs. Les murs se sont effrités. L'installation a été pillée. Le toit, effondré, laisse entrevoir quelques trouées du ciel. L'herbe a poussé jusque sous les dalles et la nature, vorace, a repris ses droits sur les lieux, telle une jungle malveillante qui ne veut plus tolérer la présence humaine. On raconte que l'ancien centre d'entraînement du Napoli, le Centro Paradiso, n'abrite désormais plus qu'une seule relique du temps des merveilles, qui avait vu le club empiler deux Scudetti et une Coupe de l'UEFA entre 1986 et 1990 : une baignoire, dans laquelle Diego se lavait après les entraînements. Le complexe a été tristement laissé à l'abandon depuis que le cluba fait en 2004 de Castel Volturno - à une cinquantaine de kilomètres de Naples - son nouveau camp de base. Qu'importe, le chef-lieu d'hier est encore le symbole d'une fusion passionnelle entre un joueur et une ville qui resteront indissociables pour l'éternité.Que retenir de Maradona au Centro Paradiso de Naples, où le joueur s'est entraîné de 1984 à 1991 avec ses partenaires ? D'abord, l'incongruité de l'image. Il faut se figurer Diego, grand apôtre du football mondial, jongler, dribbler, gambader sur ce terrain un peu minable, limite cabossé, parfois boueux, dont l'herbe irrégulière n'est pas exempte en rebonds douteux. Maradona se serait-il pour autant senti plus à l'aise sur un billard impeccablement entretenu ? Pas sûr.