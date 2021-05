Didier, si tu nous écoutes, prends Ludovic Ajorque

En élargissant à 26 le nombre de joueurs pouvant être sélectionnés à l'Euro 2020, l'UEFA permet à chaque sélectionneur de réserver quelques surprises au moment d'annoncer leur liste. Alors, pour aider Didier Deschamps à trouver les siennes, SoFoot lui propose quelques noms qui pourraient faire le plus grand bien à l'équipe de France. Aujourd'hui : Ludovic Ajorque, le Volcano Bomber qui fait le bonheur du Racing Club de Strasbourg Alsace et auteur dimanche d'un joli doublé à Nice.

Sa taille n'a d'égal que son talent

Établir une liste pour aller disputer un tournoi international est un défi très difficile à relever pour n'importe quel sélectionneur. Et pour Didier Deschamps, la tâche peut s'avérer encore plus ardue au regard de l'impressionnant réservoir dont il dispose à chaque ligne., avançait par ailleurs le sélectionneur des Bleus lors du dernier rassemblement de l'équipe de France en mars.. Et DD ne se trompe pas. Avec 26 noms à poser au lieu de 23, il pourra ainsi piocher un peu plus dans son panel de joueurs et réserver, pourquoi pas, une surprise. Et si un joueur peut profiter de tout ce système pour être ce fameux 26homme, il s'agit bien de Ludovic Ajorque, avant-centre à la trajectoire fantastique, qui a éclaboussé la Ligue 1 de son talent cette saison avec le RC Strasbourg et vient encore de claquer un doublé ce dimanche sur la pelouse de l'OGC Nice.Seize, c'est le nombre de pions plantés par le natif de La Réunion en championnat de France cette saison. Une nette progression par rapport à ses deux premières saisons dans l'élite, où il tournait à neuf et huit buts. Et si Wissam Ben Yedder, candidat à undans la liste de Deschamps, s'est contenté d'inscrire la moitié de ses buts sur penalty (10 sur 20), Ajorque a quant à lui varié les plaisirs : 4 buts sur penalty, 12 dans le jeu - dont 4 du pied gauche, 5 du droit et 3 de la tête. La panoplie du buteur complet qui a tout pour séduire Didier Deschamps, alors que les véritables numéros 9 qui bataillent pour intégrer le groupe de l'EDF se comptent à peine sur les doigts