Didier, si tu nous écoutes, prends Jonathan Clauss

En élargissant à 26 le nombre de joueurs pouvant être sélectionnés à l'Euro 2020, l'UEFA permet à chaque sélectionneur de réserver quelques surprises au moment d'annoncer leur liste. Alors, pour aider Didier Deschamps à trouver les siennes, SoFoot lui propose quelques noms qui pourraient faire le plus grand bien à l'équipe de France. Aujourd'hui : Jonathan Clauss, la dynamite du RC Lens.

Il paraît que personne n'a jamais rêvé d'être latéral. Il paraît même qu'il n'existe que deux explications pour qu'un joueur se retrouve à ce poste :Comme expliqué par Jamie Carragher il y a quelques années, on ne deviendrait latéral que parce que l'on aurait échoué à une autre tâche, et l'histoire va dans le sens de l'ancien défenseur de Liverpool : arrière latéral a longtemps été le rôle le moins attirant d'un onze, un boulot réservé aux joueurs dont on n'achète jamais le maillot à la boutique du club et, en 2018, Didier Deschamps justifiait la chose lors d'un entretien donné à RMC Sport en expliquant qu'un, point. Reste qu'au fil de la disparition progressive des ailiers traditionnels, souvent remplacés par des ailiers en faux pied s'amusant à venir garnir l'axe plutôt qu'à renifler la ligne de touche, les repères ont été bousculés, et les latéraux ont aujourd'hui récupéré un rôle multiple où ils doivent être tour à tour des relanceurs, des joueurs de débordement, des bons centreurs, des mecs à l'aise dans le contre-pressing, des types capables de sortir d'une pression par la passe ou un dribble, de péter une ligne dans les trente dernières mètres, d'enchaîner les courses...Bref : d'être ce qu'est exactement Jonathan Clauss, 28 ans et un destin à exciter n'importe quel cinéaste. À savoir : celui d'un enfant qui passait ses journées àavec un ballon, qui a ensuite intégré les rangs du Racing Club de Strasbourg, club pour lequel il a été ramasseur de balle à la Meinau avant d'être recalé du centre de formation alsacien à 17 ans, ce qui l'a forcé à reprendre le foot en DH, puis à enchaîner les jobs alimentaires (tri à la Poste, distribution de prospectus, gestion de commandes dans une boîte de produits surgelés...) avant de se refaire la cerise entre la France et l'Allemagne, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com