Didier, si tu nous écoutes, prends Gaëtan Laborde

En élargissant à 26 le nombre de joueurs pouvant être sélectionnés à l'Euro 2020, l'UEFA permet à chaque sélectionneur de réserver quelques surprises au moment d'annoncer sa liste. Alors pour aider Didier Deschamps à trouver les siennes, SO FOOT lui propose quelques noms qui pourraient faire le plus grand bien à l'équipe de France. Place à Gaëtan Laborde, qui a claqué sa plus belle lettre de motivation ce mercredi contre Paris.

Missile et "Gueguette"

Comme d'habitude dans cette compétition qu'est la Coupe de France, on pensait naïvement que le déplacement du PSG à la Mosson ce mercredi serait une promenade de santé vers le Stade de France, pour le club de la capitale. Surtout que Kylian Mbappé avait enfilé son plus beau costume de Donatello et était parti pour plier cette rencontre en deux accélérations. Alors certes, l'actuel dauphin du LOSC en Ligue 1 aura bien l'occasion de se succéder à lui-même au palmarès de l'épreuve dans une semaine, après être rentré de l'Hérault avec la qualification. Mais ce fut loin d'être une partie de plaisir car un homme a su sauver le suspense lors de cette soirée, pour les rares passionnés qui avaient accès à Eurosport 2.À 27 ans tout rond (depuis dix jours), Gaëtan Laborde est au sommet de son art, réalise la plus belle de ses saisons en professionnel (15 pions et 8 caviars en ligue 1) et tenait à le rappeler une nouvelle fois face aux champions de France. Il y a eu cette offrande pour Andy Delort à la 83alors que plus personne n'y croyait, puis ce tir au but inscrit tout en sérénité lors d'une irrespirable séance (ça peut toujours être utile ça, Didier). Et il y a surtout eu ce missile sol-air juste avant la pause crucifiant Monsieur Keylor Navas et relançant la partie, alors que le Paris Saint-Germain n'avait jamais vu ses filets trembler cette saison en quatre rencontres de CDF. Voilà ce que c'est, Gaëtan Laborde, en 2021 : un homme capable de partager la vedette avec Mbappé.