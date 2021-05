Didier, si tu nous écoutes, prends Florian Sotoca

Promu cette saison en Ligue 1, le Racing Club de Lens n'a jamais regardé vers le bas et s'est battu pendant l'intégralité de la saison 2020-2021 pour accéder à une place européenne. Une énorme performance sur le plan collectif grâce à des hommes au grand cœur. Et s'il y a bien un nom à retenir pour Didier Deschamps au milieu de cette armée Sang et Or, c'est celui de Florian Sotoca.

L'idylle grenobloise, la passion lensoise

Lors de son enfance passée sous le soleil narbonnais, Florian Sotoca s'est mis en tête de devenir footballeur professionnel. Un objectif que beaucoup se sont fixé tôt dans leur vie, mais dans la pratique, la réalité du marché offre peu de place aux élus. Qu'on se le dise : le parcours de Sotoca n'est pas celui d'Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé, promis rapidement à un avenir radieux dès les jeunes catégories. Pendant que ledébutait chez les pros sous le maillot de l'AS Monaco à 16 ans et 11 mois le 2 décembre 2015, Sotoca comptait ses minutes avec le Montpellier de Rolland Courbis à 25 ans. En fin de saison, son bilan sportif est trop léger : seulement deux matchs joués chez les pros en tant que milieu droit. Son contrat professionnel, acquis après un essai fructueux deux ans plus tôt, arrive à son terme. Dès lors, Sotoca a compris que pour faire son trou dans le grand bain, il fallait prendre son courage à deux mains. Quitte à plonger dans l'anonymat du National 2.Didier, soyons francs : quel autre footballeur sorti d'un club de Ligue 1 serait capable de redescendre trois échelons plus bas pour un simple challenge sportif ? Au Grenoble Foot 38, Sotoca est arrivé pour sortir du pétrin un club qui. Grâce à son expérience acquise au MHSC et sa connaissance du monde amateur, le joueur joue un rôle prépondérant dans la remontée du GF38 : accession au National 1 en 2016-2017, accession à la Ligue 2 pour 2017-2018 et maintien acquis haut la main dans l'antichambre de Ligue 1 en 2018-2019. Au-delà des résultats sportifs, Sotoca a prouvé qu'avec une grande humilité et beaucoup de travail, il était possible d'atteindre les sommets. À Grenoble, le Narbonnais a intégré ledu GF aux côtés des illustres aînés Youri Djorkaeff, Robert Malm, Sergio Rojas ou Nassim Akrour. Dès lors, son statut a logiquement fini par devenir trop grand pour l'Isère.