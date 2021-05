Didier, si tu nous écoutes, prends Benjamin André

En élargissant à 26 le nombre de joueurs pouvant être sélectionnés à l'Euro 2020, l'UEFA permet à chaque sélectionneur de réserver quelques surprises au moment d'annoncer leur liste. Alors, pour aider Didier Deschamps à trouver les siennes, SoFoot lui propose quelques noms qui pourraient faire le plus grand bien à l'équipe de France. Aujourd'hui : Benjamin André, le métronome le plus sexy du pays, loin devant les bouquins de Lorànt Deutsch.

Des chiffres et des promesses

Dans l'ombre, son endroit préféré, Benjamin André ne peut plus se cacher. Après un quinquennat au Stade rennais, où il a contribué à écrire l'une des plus belles pages de l'histoire rouge et noir, le joueur de 30 ans s'est imposé comme le taulier d'un LOSC au sommet depuis près de deux saisons, et pourrait, dans quelques jours, ajouter une nouvelle ligne à son palmarès, celle de champion de France. Le milieu de terrain n'est pourtant pas du genre à se faire remarquer depuis le début d'une carrière qui l'aura vu jurer fidélité à trois clubs seulement (Ajaccio, Rennes, Lille) après avoir fait ses gammes pendant dix ans du côté de Saint-Raphaël, à une cinquantaine de kilomètres de son Nice natal. Résultat, André pèse plus de 300 matchs dans l'élite, où il fait étalage de son talent (oui, son talent) depuis quasiment une décennie maintenant. Si le Dogue est malheureusement tombé à une époque où les attaquants et les notes du jeufont la pluie et le beau temps, il est devenu une véritable référence à son poste en France. Imaginer la semaine prochaine voir cet esthète embrasser l'Hexagoal après avoir été invité dans la liste des 26 de Didier Deschamps pour l'Euro ne serait finalement pas une surprise, mais une juste récompense.Le numéro 21 lillois n'a peut-être pas été nommé par ses pairs parmi les cinq meilleurs joueurs de l'exercice en cours, mais il aurait sans doute facilement sa place dans le top 10. Benjamin André n'est pas un dribbleur spectaculaire ni un milieu ultra décisif, ce qui ne l'empêche pas d'être essentiel au collectif construit par Christophe Galtier. Aux côtés de Boubakary Soumaré, Renato Sanches ou Xeka, le jeune trentenaire a toujours su s'adapter et briller en toute discrétion cette saison. Et aussi régaler Opta et autres amateurs de lignes de stats : 1au nombre de ballons récupérés (264), 2meilleur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com