Didier, si tu nous écoutes, prends Alexandre Letellier

En élargissant à 26 le nombre de joueurs pouvant être sélectionnés à l'Euro 2020, l'UEFA permet à chaque sélectionneur de réserver quelques surprises au moment d'annoncer leur liste. Alors pour aider Didier Deschamps à trouver les siennes, SO FOOT lui propose quelques noms qui pourraient faire le plus grand bien à l'équipe de France. À l'image d'Alexandre Letellier, qui est à lui seul une ode au rôle souvent ingrat de troisième (voire quatrième) gardien.

Didier, si tu nous écoutes, prends Christopher Nkunku

Numéro 3, c'est un métier

C'est un joueur dont on est absolument sûr et certain qu'il ne va jamais jouer. Et ce sont les mots de Didier Deschamps, peu avant la Coupe du monde 2014 :(...)Et pourtant, c'est le seul dont la présence lors d'une compétition est réglementaire. Article 19, alinéa 4 du règlement de la Coupe du monde de la FIFA 2018 : "Trois joueurs doivent être des gardiens de but", pas moins, officiellement pour être sûr de ne pas se retrouver en rade dans le cas d'une blessure. Avec l'élargissement des listes à 26 pour l'Euro 2021 par l'UEFA, Didier Deschamps pourrait même, comme il l'a fait lors des deux derniers rassemblements, choisir de prendre dans ses valises un quatrième portier. Pour quoi faire ? Pour servir encore moins que le troisième ? Ne soyez pas si cyniques, s'il vous plaît.Que la Dèche choisisse une formule à trois ou quatre portiers, le candidat idéal est tout trouvé : Alexandre Letellier. Pour une raison simple : la hiérarchie des gardiens en équipe nationale a pour habitude d'être construite entre trois gardiens qui ont l'habitude d'être titulaires indiscutables en club, ce qui peut créer des tensions avec des joueurs choyés en leurs terres et qui se retrouvent à porter les plots en sélection pour un collègue jugé bien meilleur qu'eux. Prenez Stéphane Ruffier, qui a justement décidé d'arrêter les Bleus à force d'être relégué au rang de figurant. Aucun risque que cela arrive avec Alexandre Letellier : le garçon est une doublure dans l'âme. Du haut de ses 30 berges, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com