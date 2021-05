Didier, si tu nous écoutes, prends Alexandre Lacazette

En élargissant à 26 le nombre de joueurs pouvant être sélectionnés à l'Euro 2020, l'UEFA permet à chaque sélectionneur de réserver quelques surprises au moment d'annoncer sa liste. Alors pour aider Didier Deschamps à trouver les siennes, SO FOOT lui propose quelques noms qui pourraient faire le plus grand bien à l'équipe de France. C'est au tour d'Alexandre Lacazette, petit prince de la capitale des Gaules et de l'Emirates.

Meilleur buteur français du meilleur championnat du monde

Lorsque Didier Deschamps apparaîtra en direct sur TF1 et M6 le 18 mai prochain pour annoncer les 26 noms qui défendront la France à l'Euro, Alexandre Lacazette n'aura plus que neuf jours à vivre dans la peau d'un vingtenaire. Et au moment de souffler sur ses 30 bougies le 28, il pourra presque compter sur ses deux mains le nombre de fois où on lui a laissé le droit de défendre le maillot de l'équipe de France A : seize. La carrière internationale du tueur de Tola-Vologe a débuté le 5 juin 2013 avec une entrée en Uruguay (1-0) et a été mise endepuis une brillante titularisation en amical en Allemagne, le 14 novembre 2017 (2-2). Certes, boucler sa carrière sur un doublé face à lachampionne du Monde aurait de la gueule. Mais pas à 26 ans. Et pas après un retour avorté un an plus tard pour un pépin physique contracté au dernier moment.Depuis cette soirée à la RheinEnergieStadion de Cologne, même Alassane Pléa a eu droit aux honneurs de la sélection (oui, Alassane Pléa), mais pas le premier buteur de l'histoire du Groupama Stadium Parc OL. Pourtant aujourd'hui, derrière l'ogre Kylian Mbappé, la concurrence au poste d'avant-centre n'a pas de quoi le faire complexer : un Olivier Giroud qui compte huit minuscules titularisations en Premier League cette saison, un Anthony Martial en sous-régime et un Wissam Ben Yedder qui n'est bon que lorsqu'il entre en jeu. Et lequel des susnommés possède la prestance, le profil complet et le Q.I. foot de Lacazette ? Inutile de préciser, au passage, qu'Alexandre Lacazette a plus scoré que le titulaire Giroud, cette saison et les quatre précédentes, que les deux attaquants évoluent dans le même championnat, dans la même équipe, ou non. En 2020-2021, Lacaz' est le meilleur buteur français du meilleur championnat du monde, celui Lire la suite de l'article sur SoFoot.com