Didier Ovono : "Là je suis à Trélazé, demain je peux être avec Aubameyang"

Après avoir connu la Ligue 1, la Ligue des champions et les Jeux olympiques, Didier Ovono garde aujourd'hui les cages du Foyer Trélazé (Maine-et-Loire) en Régional 1. Un club où il a retrouvé le plaisir de jouer au football. À bientôt 39 ans, le portier gabonais ne s'interdit rien. Et surtout pas de disputer une cinquième Coupe d'Afrique des nations avec les Panthères, auxquelles il espère pouvoir apporter toute son expérience.

C'est une belle histoire. Le petit cousin de ma femme s'entraînait avec l'équipe première de Trélazé, il m'a informé qu'ils avaient besoin d'un goal puisque le leur était suspendu. Je lui ai dit de voir avec le coach pour que je vienne faire un entraînement. J'habite Angers, donc c'est à dix minutes. Quand je suis arrivé, personne ne me connaissait. Je n'ai pas dit qui j'étais. Ils ont vu le nom sur les gants, mais ils n'ont pas percuté. Ils ont dû se dire :On était quatre ou cinq gardiens et lorsque j'ai commencé à jouer, ils ont tous compris que j'étais un ancien pro. Après ça, l'entraîneur des gardiens est venu me voir et m'a demandé :Depuis, ça se passe très bien. Je suis ravi de retrouver du temps de jeu et un groupe d'entraînement, même si c'est en R1.Merci au petit cousin ! Ce qui est drôle, c'est que j'ai aussi suivi une formation en immobilier et j'ai rencontré l'un des coachs de Trélazé là-bas. Il me disait tous les jours :Je voulais rester avec mes enfants, faire autre chose que du football. La formation s'est terminée, et ça m'est sorti de la tête. Mais on a fini par se retrouver ! Tout le monde au club m'a vite adopté, j'apprécie vraiment ce que je vis en ce moment. Tu vois, là, je suis impatient d'aller à l'entraînement !J'en avais marre du foot. En 2017, mon club d'Ostende ne voulait pas que j'aille à la CAN. Ça se jouait au Gabon pour la première fois de l'histoire, je ne pouvais pas imaginer ne pas y être. Mon président ne l'a pas compris, j'y suis allé, mais à mon retour, ma carrière a pris une autre tournure. Notre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com