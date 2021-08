Didier Notheaux, mort d'un bagarreur

Didier Notheaux s'est éteint ce mercredi, à 73 ans, des suites d'un cancer contre lequel il se bagarrait depuis sept ans. La bagarre ? Un mot qui résume parfaitement la carrière de joueur et d'entraîneur du natif de Déville-lès-Rouen, où il a toujours été question de persévérance, de camaraderie et de main dans la gueule.

Coup de boule, SNCF et épopées

C'est avec une immense tristesse que le FCR a appris le décès de Didier Notheaux.Véritable icône du club dans les années 70, Didier Notheaux aura joué 1?7?8? matchs et inscrit 3?0? buts.Le club apporte tout son soutien à sa famille

Rennes, été 1991. Bon dernier de Division 1 mais maintenu dans l'élite grâce aux relégations administratives de Bordeaux, Brest et Nice, le Stade rennais a décidé d'aborder la saison 91/92 avec un nouvel entraîneur : le légendaire Raymond Keruzoré a été invité à laisser sa place à Didier Notheaux. Après trois journées et autant de défaites, le club breton prépare la réception du champion en titre marseillais dans un contexte tendu et cocasse : comme pour chacune des séances d'entraînement depuis le début de la saison, Keruzoré, encore salarié du club, se pose derrière la main courante, et passe son temps à pourrir le travail de Notheaux, lui envoyer des vannes, lui faire comprendre qu'il est un bon à rien, en somme. Ce grand gaillard de Notheaux s'approche alors de Keruzoré et lui envoie une grande claque dans la figure. Les présentations avec le peuple rennais sont faites : Didier Notheaux est un homme à qui il ne faut pas chercher des noises.Keruzoré savait forcément à quoi il s'exposait, Notheaux ayant déjà pas mal de bastons mémorables à son palmarès. Jamais par amour de la violence, toujours dans le but de faire régner la justice.Ainsi, le 8 octobre 1983, quand son capitaine au Havre Abdel Djaadaoui ressort avec un double fracture tibia-péroné et un os qui sort de la chaussette après un duel avec Gaspard N'Gouette, le justicier à moustache avance d'un pas décidé sur la pelouse de Jules-Deschaseaux et envoie un coup de boule à l'avant-centre du Stade français. Ces règlements de compte à l'ancienne, dignes des personnages de Frank Margerin, façonnent autant la légende de Didier Notheaux qu'ils ne l'enferment dans la catégorie des bourrins, ou du moins des gens qui ne sont pas sensibles à la poésie.