Didier Drogba : "Il ne faut pas être ridicule quand on joue au Vélodrome"

Un retour de Didier Drogba au Vélodrome, ce n'est jamais anodin. Même pour un match caritatif. À l'occasion du match des Héros organisé pour sa fondation et l'UNICEF mercredi 13 octobre à Marseille, Didier Drogba a pris quelques minutes pour évoquer son engagement caritatif, sa retraite, sa relation à Marseille et même Bamba Dieng. Entretien garanti sans question sur son retour à l'OM.

"L'objectif est d'alphabétiser dix millions de personnes en cinq ans. L'éducation, c'est ma priorité."

Je suis en partenariat avec Orange depuis plusieurs années. Lorsqu'ils ont initié ce projet de match de gala avec l'UNICEF, ils m'ont fait l'honneur d'impliquer la fondation Didier Drogba. Ce match se fait donc au profit de la Fondation et de l'UNICEF, l'objectif étant de récolter un maximum de fonds pour construire des écoles en Côte d'Ivoire. Je suis engagé sur ce terrain depuis 2007 pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai toujours eu ça en moi, sûrement parce que j'ai vécu dans une grande famille. On est six frères et sœurs. On vivait tous dans une cour commune avec mes cousins, mes tantes, entre deux maisons. On a toujours eu l'esprit de partage, la bienveillance était de mise tous les jours. C'est quelque chose qui m'est resté, notamment par mon éducation. J'ai toujours eu envie d'aider, de redonner. Lorsque l'occasion s'est présentée, que mes performances sportives m'ont permis d'atteindre un certain niveau et d'avoir une voix qui porte, j'ai essayé de poser des actes et de toucher un maximum de personnes bienveillantes pour m'accompagner dans cette démarche.Non, parce que j'étais et je suis bien entouré. J'ai des personnes qui se sont investies sur place en Côte d'Ivoire, qui ont fait un travail magnifique. Maintenant que je suis retraité, j'ai beaucoup plus de temps, je m'implique plus. C'est quelque chose que j'aime, tout simplement. Pour l'instant, on est en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes sur un programme d'alphabétisation numérique via une application qui va être déclinée Lire la suite de l'article sur SoFoot.com