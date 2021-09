Didier Domi : "Verratti est la machine à laver du PSG"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi décortique la victoire du PSG face à Manchester City en Ligue des champions et notamment la performance du milieu de terrain parisien. Spoiler : malgré le succès face à la bande de Pep Guardiola, Domi est inquiet pour l'avenir de Paris.

On ne peut pas parler des trois milieux si on n'évoque pas l'ensemble de l'équipe. C'est très difficile pour ces trois-là car Paris est une équipe souvent coupée en deux. J'ai eu peur à un moment pour Idrissa Gueye : il fallait qu'il ait trois poumons ! Il faut dire que ce trio a eu beaucoup de courage face à City. Pourquoi ? La première des choses, c'est que le PSG ne défend pas bien sur la largeur. À trois au milieu, il est constamment obligé de reculer. C'est en partie pour cela que Marco Verratti, Ander Herrera et Gana Gueye se retrouvent systématiquement collés à la défense parisienne dès la première période. Heureusement, Verratti est exceptionnel dans les sorties de balles. C'est lui qui fait respirer son équipe, il est la machine à laver du PSG pendant que Gueye et Herrera, eux, en sont les deux poumons. La victoire (2-0) est très bonne pour la confiance, Leo Messi a marqué... Mais si tu regardes l'ensemble du match, le PSG a énormément de progrès à faire à la récupération. Le travail défensif a été très faible, les fondations sont très friables, ce PSG est en permanence sur la corde raide. Les trois attaquants sont davantage dans la réaction au niveau du replacement ou du pressing qu'une grande équipe doit avoir. Et cela affecte tout le reste car Gueye et Herrera, forcément, ne pouvaient pas être partout. Du coup, on a vu beaucoup de un contre un face à Nuno Mendes ou Achraf Hakimi et les offensifs de Manchester City. C'est pour cela que je disais en préambule qu'on ne peut pas totalement dissocier le milieu des trois de devants. Face à un autre grand d'Europe dans une autre forme que Manchester City, cela peut faire très mal d'être coupé en deux comme ça.