Didier Domi : "Tu peux être dominé et subir, mais pas comme ça..."

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi revient sur la prestation du PSG suite à la défaite du club parisien sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions (2-1).

Quand tu es entraîneur, tu analyses toujours les quatre ou cinq derniers matches de l'équipe adverse. Forcément, cela n'a pas échappé à Pep Guardiola que le PSG défend souvent avec seulement trois joueurs au milieu de terrain et n'occupe donc pas suffisamment la largeur. C'est pourquoi, immédiatement, on a vu lestenter de créer des 3 contre 2, des 2 contre 1 ou même des 1 contre 1 sur les côtés. Les actions débutaient souvent côté gauche pour terminer à droite. Tu voyais Raheem Sterling fixer Achraf Hakimi, João Cancelo était là en compagnie d'un Bernardo Silva ou d'un Oleksandr Zinchenko qui venaient apporter cette supériorité face à Ander Herrera. Dès que tu avais ce schéma-là en place, boum : City changeait d'aile pour toucher Riyad Mahrez. D'ailleurs, parfois, Mahrez n'avait même pas besoin de cette transversale pour arriver très rapidement dans les vingt derniers mètres du PSG ou pour s'écarter et ainsi permettre à Bernardo Silva de prendre le half-space. C'est très embêtant pour Paris que City ait pu aussi facilement s'introduire dans sa surface. Ce mercredi soir, le PSG a été acculé sur son but et cela s'explique par ce fait très préjudiciable de ne pas être quatre au milieu de terrain pour défendre correctement sur la largeur. Le fait que Leo Messi et Neymar restent dans l'axe pour défendre participe à cette capacité du PSG à se déséquilibrer rapidement.On va malheureusement devoir répéter les mêmes choses : tu as besoin d'avoir minimum neuf joueurs qui défendent et deux lignes de quatre (ou une ligne de quatre et une ligne de cinq) en phase défensive. Quand tu as, comme Paris, une ligne de trois devant ta ligne défensive de quatre, les décalages arrivent beaucoup trop facilement pour une équipe préparée par Guardiola. La solution pour empêcher City d'être en supériorité numérique sur les côtés, et on l'a un peu vu mais pas suffisamment en deuxième mi-temps, c'est d'avoir l'un des trois attaquants Lire la suite de l'article sur SoFoot.com