Didier Domi : "Paris était au-dessus du Real"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi décortique la nouvelle débâcle européenne du PSG à Madrid (3-1) en huitièmes de finale retour de Ligue des champions.

"Dans le football de haut niveau, l'un des facteurs essentiel est la concentration. Quand j'ai vu les joueurs revenir en seconde période, j'ai senti un peu de suffisance."

Il y a eu véritablement deux mi-temps : la première période du PSG est une masterclass, et c'est ce qui rend le dénouement encore plus dur à encaisser. Après avoir laissé passer l'orage qui a duré dix minutes, tu avais tout : de la maîtrise, une bonne utilisation de la largeur et de la profondeur, de la justesse aussi. Neymar était souvent trouvé dans les intervalles, Kylian Mbappé a eu beaucoup d'occasions... Il ne faut pas l'oublier. Il y avait déjà quelques pertes de balle, mais ce que j'aurais aimé côté PSG à ce moment-là du match, c'est davantage de qualité dans les dribbles de la part de Leo Messi et de Neymar dans la surface de réparation adverse. Même si tout n'était pas parfait, on ne s'attendait pas à cette seconde période. C'est un peu la magie du foot aussi où en quelques secondes, tout peut tourner. Mais j'ai quand même l'impression que Paris a donné le bâton pour se faire battre.Dans le football de haut niveau, l'un des facteurs essentiels est la concentration. Quand j'ai vu les joueurs revenir en seconde période, j'ai senti un peu de suffisance. Un peu trop de confiance. Il y en avait déjà en première période, notamment chez Marquinhos qui a perdu un ou deux ballons chauds, je pense aussi à Neymar. Il faut porter une attention particulière aux détails. Cette concentration, elle s'effilochait au fil des minutes en seconde période, car Paris était vraiment au-dessus du Real : techniquement, ils les ont baladés d'une manière qui rappelait le match aller. La suffisance est arrivée, les erreurs avec. Puis enfin, il faut savoir garder le contrôle de tes nerfs. Après le premier but, tout ça s'est envolé. C'est inquiétant.On le répète, mais le foot, c'est l'efficacité dans les deux surfaces. Ce soir, tu avais d'un côté Benzema qui a été un monstre d'efficacité, et le troisième but en est l'illustration, où c'est une demi-occasion qu'il…