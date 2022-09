Didier Domi : "Neymar va être essentiel pour tenir l'équilibre"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain, passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi analyse la rentrée européenne des Parisiens face à la Juventus (2-1) et la première pierre en C1 de la version Christophe Galtier du PSG.

"Je trouve que Mbappé a grandi dans la synchronisation. Comme Neymar et Messi ont été rapatriés dans le coeur du jeu, ils ont souvent besoin d'un joueur sur lequel s'appuyer, remiser, combiner… On l'a vu à Toulouse, à Nantes, ce soir, et il faut que ça continue."

Une victoire, forcément, mais je voulais aussi voir les mêmes choses qu'en championnat : la relation entre les trois offensifs, celle entre Vitinha et Verratti, le comportement des pistons, celui des centraux. On attendait une confirmation contre une Juventus en difficulté et on a vu une première mi-temps où la maîtrise technique au milieu a été assez remarquable. J'ai énormément aimé. Quand Vitinha et Verratti se connectent, que Messi vient se joindre à eux, le PSG réussit à avoir un contrôle exceptionnel des événements. Il n'y a pas forcément eu tout le temps assez de monde dans la surface pour finir les mouvements, mais avec ce genre de joueurs, il suffit souvent d'un moment, d'un geste de magie, et tu peux faire une différence. Dans l'expression collective et le contrôle du match, les 45 premières minutes sont vraiment à noter.Massimiliano Allegri reste un fin tacticien. Il sait qu'offensivement, son équipe est un peu à la peine en ce moment et qu'il fallait "matcher" le système du PSG, au risque de concéder trop d'espaces. Sur certaines séquences, la défense à trois de la Juve a réussi à être pertinente, mais, globalement, je trouve que Bremer a énormément souffert face à Mbappé, que Bonucci est arrivé plusieurs fois en retard, que l'ensemble a été assez fragile… La Juve a réussi à respirer un peu au fil du match, mais elle a quand même été nettement dominée.Selon moi, il y a deux choses. La première, c'est…