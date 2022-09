Didier Domi : "Mbappé, Neymar et Messi mettent en danger le bloc équipe du PSG"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain, passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi décortique la performance des Parisiens sur le terrain du Maccabi Haïfa (3-1) à l'occasion de la deuxième journée de la Ligue des champions.

"Ce PSG peut ouvrir n'importe quel coffre-fort tout comme il peut perdre contre n'importe qui."

On a vu ces mauvais côtés surtout parce qu'on a raté beaucoup d'occasions, dont certaines qui étaient assez faciles à concrétiser. J'ai en tête un face à face de Neymar et une autre occasion où Kylian Mbappé tergiverse. Deux situations où, avec leurs qualités, ça doit faire but assez aisément. Paris a eu 3-4 occasions nettes en passant dans le dos de leur défense mais il y a eu un manque d'efficacité dans le dernier geste. Cela a mis le Paris Saint-Germain dans des situations difficiles, cela l'a obligé à concéder des occasions. Il y a eu des manques dans l'inspiration, dans l'intensité aussi, et puis il faut dire que le Maccabi a fait une bonne première période.C'est clair. C'est un constat que l'on avait la semaine dernière face à la Juventus. Ils mènent la vie dure à Vitinha et Marco Verratti !À défaut de faire un pressing tout terrain comme les grandes équipes, on n'a pas ce souci de faire l'effort, de juste se replacer derrière le ballon. Dans des angles où ils vont pouvoir couper les passes, en étant face au porteur du ballon. Cela demande un tout petit peu de générosité, et ça, Paris ne l'a pas encore. Si l'attaque repose sur le ballon, la défense repose sur le travail. Tu ne peux pas demander à Lionel Messi de faire les mêmes efforts que Verratti ou Vitinha, mais tu peux lui demander de faire ces 10-15 mètres pour se replacer derrière le ballon. D'aller gêner l'adversaire. On ne l'a pas vu dans la durée, comme face à la Juve.