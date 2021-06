Didier Domi : "Mbappé génère toutes les occasions de l'équipe de France"

Ancien joueur du Paris Saint-Germain et aujourd'hui consultant, Didier Domi décrypte le match nul des Bleus poussif face à la Hongrie (1-1) ce samedi à Budapest.

Trouvé par Pogba dans la zone citée plus haut, Mbappé décroche et se situe bien entre les axiaux et les milieux hongrois.

Il peut alors se retourner, prendre de la vitesse et ainsi attaquer la défense hongroise. Sur cette action, Mbappé trouvera Benzema sur sa droite, dont la frappe sera repoussée par Gulácsi avant un nouvel arrêt devant Griezmann.

Ce n'est un secret pour personne : on a un peu de mal à construire. Ce qui peut être normal face à des équipes dont les défenses sont reculées. Pour cela, il fallait réussir à créer des espaces en étant beaucoup plus sûrs techniquement, beaucoup plus vifs, et on n'a jamais semblé être dans le tempo. On savait que ce serait un match différent, mais je nous ai trouvés très poussifs dans l'ensemble.Chaque match a sa vérité. Les Hongrois, lors du premier match qu'ils ont disputé face au Portugal, n'ont quasiment pas fait sortir leur latéraux. C'était souvent les milieux qui allaient sur les latéraux adverses. Là, face aux Bleus, leurs latéraux sortaient beaucoup plus sur Digne et Pavard. Le but, quand tu joues face à une équipe qui défend à 5, c'est d'essayer de faire sortir soit le défenseur axial droit ou gauche, soit le latéral droit ou gauche, soit les deux. Comme Loïc Nego était celui qui sortait le plus, l'homme libre, l'espace à toucher, se trouvait souvent derrière le milieu centre droit adverse. Aussi car le défenseur central droit ne voulait pas trop sortir. Celui qui avait très bien compris cela, c'est Kylian Mbappé. Sur l'arrêt de Gulácsi face à Griezmann, tu vois Mbappé qui décroche et qui se retrouve libre de tout marquage, quasiment à équidistance entre le numéro 6 et l'axial droit. Là, il a pu se retourner, accélérer, la donner à Benzema et on connaît la suite.Pareil sur la tête de Mbappé