Didier Domi : "Mbappé et Neymar ont trop surjoué"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi revient sur l'effondrement du PSG face à Manchester City lors de cette demi-finale aller de Ligue des champions.

"J'aurais aimé que Navas ou Marquinhos l'envoie loin devant pour faire respirer tout le monde."

En première mi-temps côté PSG, tu avais beaucoup de QI techniques autour du ballon : Marco Verratti, Ángel Di María, Neymar, Leandro Paredes... Tu avais également des joueurs capables de dézoner pour aller presser : Di María en numéro 10, Verratti qui allait même parfois côté droit. Il y avait cet alliage de joueurs à vocation technique présents à la récupération et proches les uns des autres. Ça, c'est grâce à Mauricio Pochettino. Il aime prendre des risques, quand même, car il n'a pas joué à trois pour avoir ce milieu renforcé. On avait une certaine intelligence dans les déplacements qui rendait nos sorties de balle fluides et qui empêchait City de nous contrer là-dessus. C'est une première période de haut niveau qu'a livrée le PSG.Il y a deux choses. Déjà, Pep a été super intelligent. Il a, à son tour, pris un risque en demandant à Rodri de presser Paredes, tandis que Gündo?an est parti sur Gueye. Cela a permis au bloc de City d'être beaucoup plus haut, mais le plus important, c'est que ses défenseurs en première période avaient peur de sortir très loin du fait de la vitesse de Kylian Mbappé. Et en seconde période, tu as eu Ruben Dias qui est allé presser Neymar dans la moitié de terrain du Paris Saint-Germain, João Cancelo pareil sur Di María, même si lui, il a eu plus de mal. Ils sont allés plus loin et de façon plus agressive, ce qui a empêché le PSG de se retourner. Les Parisiens étaient aussi plus fatigués, techniquement moins bons, il y avait moins de monde autour du ballon et de dézonage. Ensuite, quand tu vois que ça ne marche pas après deux ou trois sorties de balle courtes... j'aurais aimé que Navas ou Marquinhos l'envoie loin devant pour faire respirer tout le monde. Malheureusement, on s'est entêtés à vouloir ressortir le ballon de derrière. Parfois, tu dois