Didier Domi : "Mbappé est le maître de la verticalité"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi revient sur la belle copie rendue par le PSG face au Real Madrid en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (2-1).

"Même si le Real Madrid a été faible, j'ai trouvé Paris très conquérant et bon dans la possession."

Il y avait deux paramètres importants pour Paris : il fallait être supérieur au Real dans la façon de préparer les attaques avec l'objectif de garder un maximum le ballon. Garder le ballon, c'est une façon de défendre. Ensuite, il fallait rester équilibré sur les contre-attaques. Vu que la Real a été quasi-inoffensif, c'était plié à ce niveau-là. Le Real ne pressait pas non plus très bien, c'est pour cela que Marco Verratti, Leandro Paredes et Lionel Messi, qui venait se greffer, ont permis à Paris d'être très bons dans la préparation des actions et pour faire courir le Real. C'était un peu bloqué en première mi-temps, ça s'est débloqué en deuxième, mais même si le Real Madrid a été faible, j'ai trouvé Paris très conquérant et bon dans la possession.C'est vrai qu'il va falloir voir comment les équipes vont se comporter dans les prochaines semaines. C'est possible qu'il y ait eu une incidence ce soir dans les têtes madrilènes dans le sens où on n'a pas vu une équipe qui voulait absolument sortir sur les contres. Inconsciemment, le fait que ça ne compte pas double, ça va peut-être avoir fait l'effet inverse sur les équipes qui se déplaceront alors qu'à la base, la règle avait été instaurée pour que les formations visiteuses bétonnent moins et se livrent davantage. Après, bon, on a eu ce soir Manchester City qui s'en est allé en coller cinq au Sporting chez lui.Mais au niveau de matchs plus tactiques, équilibrés et à enjeux, j'espère ne pas voir des équipes plus défensives que ces dernières années.