Didier Domi : "Mbappé, en ce moment, il ne faut pas rigoler avec lui"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi revient sur la victoire inespérée du PSG à Munich en quarts de finale aller de la Ligue des champions.

"Di María et Draxler ont eu un peu de mal à venir prêter main forte aux latéraux, d'autant qu'il n'y avait pas non plus un pressing énorme sur Joshua Kimmich et lui... tu lui laisses deux-trois mètres, il t'envoie des caviars en diagonale, au sol, pour Pavard, pour Hernandez. C'est un formidable joueur."

C'est vrai que le Bayern s'est créé énormément d'occasions. C'est là que tu vois le poids de Lewandowski, il a une certaine cohésion avec Müller, un certain poids, une certaine agressivité dans la surface. On sait pas ce qu'il se serait passé, avec autant de centres, s'il avait été là... Le Bayern aurait dû se montrer beaucoup plus efficace dans la surface. Même si, il faut également souligner que le Paris Saint-Germain s'est montré très solidaire. Idrissa Gueye, Ander Herrera, Colin Dagba... Tu sais, Colin Dagba, il fait quand même un bon match. Hormis un duel ou deux qu'il perd, il a réussi à rendre la vie dure à Coman, si ça avait été un autre ce dernier aurait peut-être pris le bouillon ! Le Bayern n'a pas été efficace devant, c'est vrai, mais en face il y avait toujours un pied, et beaucoup de présence et d'intensité en défense. Et cet élan collectif, c'est ce qui fait qu'Alaba tire juste à côté du poteau parce que Gueye tacle pour le gêner. Même si Paris a concédé des occasions, des fois le destin fait que ça va pencher en ta faveur si tu mets ces ingrédients-là. Je note également la bonne entrée de Moïse Kean en fin de rencontre, qui a donné beaucoup d'équilibre à l'équipe dans un moment où l'on souffrait énormément.Le jeu de Mauricio Pochettino, c'était de jouer avec quatre joueurs très proches les uns des autres au milieu de terrain. C'était une volonté de Mauricio à la base, pour empêcher d'ouvrir l'axe. Tu avais Julian Draxler et Ángel Di María qui resseraient énormément en Lire la suite de l'article sur SoFoot.com